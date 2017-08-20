Gömeçli üreticiye uluslararası sirke ödülü

Manisalı, Yunanistan’ın Atina kentinde Olympawards’ın düzenlediği lezzet yarışmasında, elma ve vişne sirkeleri ile altın madalya alırken, incir sirkesi ile gümüş ve dağ çileği sirkesi ile de bronz madalyanın sahibi oldu.

Anneannelerinin ve babaannelerinin geleneksel sirkesini yaptıklarını anlatan 35 yaşındaki Mehmet Özgü Manisalı, şu anda 10 olan sirke çeşidini artırmayı planladıklarını söyledi. Sirkeyi Almanya’ya ihraç etmeye başladıklarını anlatan Manisalı, hazırlanan sirkelerin en az 6 ay süreyle meşe fıçılarda bekletildiğini dile getirdi. Zeytinyağından sonra sirkede de iddialı olduklarını vurgulayan Mehmet Özgü Manisalı, "2010 yılından beri yaptığımız zeytinyağı üretiminden sonra, sirke üretimine başladık. Burada, Türk lezzetlerini dünyaya tanıtmak için sirke üretiyoruz. Bölgemizde bulunan meyvelerin sirkelerini üretip bunları meşe fıçılarda en az 6 ay bekleterek daha güzel tat ve lezzet oluşmasını sağlıyoruz. Türk sirkesini, geleneksel sirkemizi dünyadaki yarışmalara gönderdik. Bu yarışmada 4 sirkemizle ödül aldık. Bunlar, incir sirkesi, üzüm sirkesi, elma sirkesi, dağ çileği sirkesidir. Yaptığımız sirkeler, eskiden anneannelerimizin ve babaannelerimizin yaptığı geleneksel ev sirkeleridir. Şu anda yaklaşık 10 çeşit sirkemiz var. Muşmula, alıç, kızılcık, elma, üzüm, çilek, gül sirkelerimizi üretiyoruz. Şu anda, birçok çeşit meyveden daha sirke yapmak istiyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıllarda geleneksel Türk sirkesini dünyaya daha iyi tanıtacağız. Balıkesir’in Gömeç ilçesinin zeytin ve zeytinyağını dünyaya tanıttıktan sonra, önümüzdeki yıllarda da sirkesinin ne kadar kaliteli olduğunu ve tadı ve lezzetini müthiş olduğunu göstermeye çalışacağız" dedi.