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Golünü attı, Afrin'e selam çaktı

Arda Turan, Bursaspor'a attığı müthiş golün ardından Afrin'deki Mehmetçikleri unutmadı ve asker selamı verdi.

21 Ocak 2018 Pazar 19:53
Golünü attı, Afrin'e selam çaktı

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Arda Turan, turuncu-lacivertli formayı Bursaspor karşısında ilk kez terletti.

Mücadelenin 65. dakikasında Mossoro’nun yerine oyuna dahil olan başarılı futbolcu, Süper Lig’de 6 yıl 8 ay sonra sahaya inmiş oldu. 2438 gün sonra Türkiye liginde ilk kez topla buluşan milli futbolcu, karşılaşmanın 86. dakikasında takımının 3. kendisinin ise 1. golüne imza attı.

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de en son 18 Nisan 2011'de Galatasaray formasıyla Manisaspor’a karşı 2 gol kaydetmişti.

Arda, Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklerimizi unutmazken, sevincini asker selamı yaparak kutladı.

Maçın ardından tweet atan Arda; "Allah, Afrin’e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun... Mehmetçiklerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah..." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 19:53
  1. Medipol Başakşehir
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