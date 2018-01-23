Gölün ortasındaki cami ibadete açıldı

Bolu'da 2011 yılında tamamlanan Seben Gölü'nün ortasında kalan ve 2 yıl süren çalışmaların ardından ibadete açılan cami, misafirlerini bekliyor.

Taşlıyayla bölgesinde 2004'te başlanan göl yapım çalışmaları sonucunda orman işletme binası, depoları, lojman ve yaklaşık 50 yıllık cami, su altında kaldı.

Kapladığı alan ve tuttuğu su bakımından Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü'nün içinde kalan ve kıyıya yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan caminin yıkılmaması ve yeniden değerlendirilmesi için yaklaşık 2 yıl önce Seben Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Sudan zarar görmemesi için çevresi taşlarla doldurularak, kıyıdan yol yapılan ve tadilattan geçirilen caminin içerisine halılar serildi.

Seben belediyesi ve hayırseverlerin çabalarıyla artık sudan zarar görme ihtimali bulunmayan cami, bölgeye dinlenmeye gelen ve Bolu-Seben karayolunu kullanan vatandaşların rahatça ibadet edebilmesi için mescit olarak hizmet vermeye başladı.

"Seben Gölü, bir turizm hazinesi"

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ve Seben Gölü'nün bir sembolü haline gelen camiyi vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Gölün yapıldığı alanda daha önceden Orman İşletme Şefliği bulunduğunu anımsatan Özbağ, "Geçtiğimiz dönemlerde orada işletme şefliğimiz varken onların bulunduğu alanda bir cami vardı. Cami şu an gölün tam ortasında kaldı. Biz onu özel idare ve belediye imkanlarıyla çevresini doldurduk. Tamamen orasını çok şık ve güzel bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Özbağ, hem belediye imkanları hem de ilçedeki hayırseverlerin desteği ile göl ortasında kalan camiyi ibadete açtıklarını belirterek, "Camimizi ibadete açtık. Artık tüm vatandaşlarımız, gelen misafirlerimiz ibadetlerini yapabiliyorlar. Birçok hayırsever vatandaşımızın da desteği oldu. Seben Gölü'nü tanıtma ve dünyaya duyurmak için çalışmamız çok hızlı sürüyor. Bu cami de onun için bir simge olacak." ifadesini kullandı.

Seben Gölü'nün Bolu'nun simgesi haline gelen Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğünde olduğunu da vurgulayan Özbağ, "Seben Gölü, çevresi 23 kilometre olan ve 50 milyon metreküp su depolayan devasa bir hazine. Bir turizm hazinesi. Bunu değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Yaz dönemlerinde çok vatandaş geliyor"

Taşlıyayla bölgesinde evi bulunan Onur Karadeniz ise göl ortasında kalan caminin, daha önce yol kenarında bulunduğunu ve yoğun şekilde kullanıldığını anlattı.

Gölet yapıldıktan sonra caminin etrafının sularla çevrildiğini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bu camiyi değerlendirmek için Seben Belediyesi ile iş adamları çalışma yaptı. Bu çalışma ile cami tekrar düzenlenerek ibadete açıldı. Buraya yaz dönemlerinde oldukça çok vatandaş geliyor. Kışın ise gelip geçen bazı vatandaşlar uğruyor. Caminin suyun içinde olduğunu öğrenenler gelip burayı görmek istiyor. İbadete açılması ile bölgeye olan ilginin artacağını düşünüyorum." AA