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Gölpazarı Kaymakamı Duman’dan esnaf ziyareti

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman, bayramdan sonraki ilk iş gününde ilçe esnafını gezerek, geçmiş bayramlarını kutladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:48
Gölpazarı Kaymakamı Duman’dan esnaf ziyareti

Gölpazarı’nda resmi bayramlaşma ilk gün Öğretmenevi salonunda yapılırken, törene Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Dinç, İlçe Emniyet Amiri Öner Sevük, il ve belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman, bayramlarda dargınlık, küskünlük olmadığı belirterek, “Bayramlar, gariplerin fakirlerin hatırlandığı bir dündür. Ramazan Bayramının Gölpazarı için ülkemiz için mübarek olsun” dedi.

Konuşmanın ardından davetlilere tatlı, şeker, çay ve kolonya ikram edildi.

Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman bayramdan sonraki ilk iş gününde de nöbet tutan polis memurları ile bayramlaşarak hepsine kolaylıklar diledi. Oradan İlçe Hastanesine gelerek acil serviste çalışan personel ile bayramlaşan Duman, yetkililerden hastane hakkında bilgi, aldı. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman son olarak ilçe esnafını geçmiş bayramlarını kutladı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:48
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  3. Ramazan Bayramı
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