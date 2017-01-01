"Gölete çivi bile çakmadık, değer kattık"

GELECEĞİ GARANTİDE

“Bahçeşehir Göleti altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte iki kat daha büyüyecek’’ diyen Atmaca, belediye ihale bedeli ve yatırım maliyetiyle birlikte 240 milyon liralık bütçe ayırdıklarını kaydetti. Bahçeşehir Göleti’ndeki ticari ünitelerin tapularına değişiklik yapılmaması adına şerh koyduklarını vurgulayan Adem Atmaca, ’’Böylece göletin geleceğini de garanti altına almış olduk” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Yeni Gölet Bölgesi Revizyon İmar Planı” sonrası emsalin artmadığına dikkat çeken Atmaca, “Eski plana baktığımızda rekreasyon alanı yüzde 5’lik dilime denk geliyordu. Yeni planla birlikte değişikliğe gidildi. Yüzde 5’lik dilime denk gelen 11.500 metrekarelik alan göletteki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın içinde toplandı. Gölette emsal artmadı. Sadece ticari üniteler tek bir yerde toplanmış oldu. Bahçeşehir Göleti’nde büfeye dahi izin verilmeyecek. Gölette, gezi yolları, bahçe mobilyalar, yürüyüş parkurları ve konsept parklarla bölge sakinlerinin kullanımına sunmuş olacağız” dedi. 2011 yılından bugüne kadar Bahçeşehir bölgesinde 8 projesi bulunan şirket semtte 2 milyar liralık değer oluşturdu.