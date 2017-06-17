Goldman Sachs: "Türk lirası gerçek değerinin çok altında"

Gazete Habertürk'ün haberine göre bankanın raporunda, dolardaki son düşüşe rağmen Türk Lirası’nın hâlâ gerçek değerinin en çok altında olduğuna vurgu yapıldı. Bankanın ölçümlerine göre dolar/TL’nin adil değeri, şu anki mevcut seviyeler olan 3.50 değil, 2.50 TL.

"TL'Yİ DENEME ZAMANI"

Bankanın “TL’yi deneme zamanı mı?” başlıklı değerlendirmesinde, “İyi carry trade getirisiyle TL gelişen piyasalarda öne çıkmak için en ilgi çekici aday. ABD faizlerine yüksek bağlılığı ve önümüzdeki çeyrek dönemde ABD’de daha gevşek parasal koşulların oluşacağı beklentisi de bunu destekliyor.” yorumunda bulunuldu.

DOLAR 3 KURUŞ DALGALANDI

Öte yandan ABD Merkez Bankası FED’in bilanço küçültme kararı sonrası yükselen ve güne 3.5310 TL seviyelerinden başlayan dolar, öğleden sonra 3.51’in altına gevşedi. Hafta içinde 1 saniye de olsa 100 bin puanı gören Borsa İstanbul’da ise düşüş dün de sürdü. Endeks yüzde 0.58 düşüşle 98 bin 184 puandan kapandı.