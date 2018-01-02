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Gölcük ihalesi iptal!

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük ihalesinin iptaliyle ilgili olarak "Arkadaşlarla karar aldık. Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzüldük" dedi.

02 Ocak 2018 Salı 19:06
Gölcük ihalesi iptal!

Bolu'nun cennet köşelerinden Gölcük'ün konaklamaya açılmasına ilişkin ihale iptal edildi.

PARTİYE ŞİKAYET YAĞDI

Edinilen bilgiye göre 19 Aralık'tan itibaren hem Cumhurbaşkanlığına hem de Ak Partiye Gölcük ihalesinin iptali için çok sayıda başvuru yapıldı.

PROVOKATÖRLER ÜLKE MESELESİ HALİNE GETİRDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ihaleyle ilgili "Arkadaşlarla karar aldık. Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzgünüz. İyi niyetli kişileri hariç tutuyorum ama birileri, provakatörler bu ihaleyi ülke meselesi haline getirdiler. Biz bunu para için değil, Bolu'nun geleceği için yapıyorduk. Tekbir ağaç kesmeden, gerçekleştirecektik. Ama kötü niyetli kişiler, şov peşinde koşanlar oldu. Bu bizi çok üzdü" dedi.

3 AYAKLI PROJE

Orman Bakanlığı'nın kiracısı konumundaki Bolu Belediyesi, 3 kilometrelik teleferik, bir kilometrelik dağ kızağıyla birlikte 27 bungalov, 19 odalı dağ köşkü ve kır gazinosu yapımını da içeren üç ayaklı projenin ilk etabı için ihaleye çıkmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Ne zaman ki doğayı korumak kaydıyla rant sevdası güdülmeden bir iş yapıldığı görülür o zaman yapılmak istenenlere destek verilir. Yapılanların çoğu ileriye dönük değil plan yapılmadan anlık durumu kurtarmak için veyahut göstermelik sırf yapıldı densin diye yapılan şeyler maalesef. Yapılanlarda mühendislik sadece kağıttaki imzadan ibaret. Kullanım, kazanç, faide vede parasal olarak en uygun mailiyet diye bir mühendislik yok.
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