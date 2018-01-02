Golcü futbolcu tanınmaz halde...

Boca Juniors'ın eski golcüsüLucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.

YÜZÜ TANINMAZ HALDE

Şimdilerde Uruguay'da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Christmas kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.

Bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın da süre alan Viatri'nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.