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Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’in ev sahipliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:50
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü, vatandaşlarla, kurum kuruluş temsilcileri ve STK başkanlarıyla bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Bayramlar kırgınlıkların ortadan kalktığı günlerdir. Diliyorum varsa böyle aileniz içerisinde sonra çalıştığınız iş yerinizdeki velhasıl toplumumuzdaki kırgınlıklar ortadan kalksın inşallah ki bayramımız hakkıyla bayram olsun. Bir ay Ramazan boyunca nefsimizle mücadele verdik. Rabbimiz inşallah tuttuğumuz oruçları ettiğimiz ibadetleri kabul buyursun.

Diliyorum nefsinize de bu mücadeleniz ömrünüze de yayılır ve bunun semeresini ahrette de alırız.Esas bayram o gün olacaktır. Bu bayramda tatile gitmeyerek eski bir gelenek olan bayramlaşma törenine katılıp eş dost ziyareti yapan herkese de teşekkür ediyorum, tekrar bayramınızı kutluyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra bayramlaşma töreni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle yapılan bayramlaşmanın ardından sona erdi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:50
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Adıyaman
  3. Gölbaşı
  4. Ramazan Bayramı
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