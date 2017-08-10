Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha güzel görünüyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaz güzeli olarak da adlandırılan oya ağaçlarının çiçek açtığında tüm dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, ilçeye de farklı bir güzellik kattığını söyledi.

Başkan Özdemir, ilçenin tüm refüjlerinde ve parklarında oya ağaçlarının görülebileceğini ifade ederek, park ve bahçeler müdürlüğüne çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.