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Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha güzel görünüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin muhtelif yerlerine dikilen oya ağaçları çiçek açmasıyla ilçeye güzel görünüm sağladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:48
Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha güzel görünüyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaz güzeli olarak da adlandırılan oya ağaçlarının çiçek açtığında tüm dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, ilçeye de farklı bir güzellik kattığını söyledi.

Başkan Özdemir, ilçenin tüm refüjlerinde ve parklarında oya ağaçlarının görülebileceğini ifade ederek, park ve bahçeler müdürlüğüne çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:48
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