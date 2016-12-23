Gölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA - Akit’in deşifre ettiği Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ndeki 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananlara vatandaşlar isyan etti. Darbe gecesi “Gölbaşı Hasvak Özen Dr.” isimli whatsapp grubunda, “TBMM yıkılması lazım bu gece” şeklinde mesaj paylaşan Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay ve diğer darbesever doktorlara yönelik herhangi bir işlem yapmayan Başhekim Dr. Utku Serkant’ın hala görevinin başında bulunmasına tepki gösteren Gölbaşı halkı, “Sağlığımızı emanet ettiğimiz hastanemizde FETÖ’cü doktor ve onları koruyan yönetici istemiyoruz. Polis kılıklı FETÖ’cü Rusya Büyükelçisi’ni gidip katlettiği gibi hastanemizde çalışan FETÖ doktorlar bizlere neler yapmaz. Sağlık Bakanlığı, hastanede bulunan bütün FETÖ’cüleri ve onlar hakkında işlem yapmayanların işine derhal son vermelidir” dediler.

HALA GÖREVLERİNİN BAŞINDALAR

Yeni Akit’in “FETÖ’cü doktordan darbe gecesi hain mesaj: TBMM bu gece yıkılmalı”, “FETÖ’yü ihbar etti diye sürgün yedi” şeklindeki haberlere rağmen Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Utku Serkant’ın FETÖ’cü çalışanlar için ciddi bir soruşturma yapmadığı öğrenildi. Bilindiği gibi başhekim, skandal mesaj atan Dr. Ayfer Kızılay Aydoğdu ve diğer FETÖ’cü doktorlar hakkında gerekli işlemleri yapmak yerine Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan personelin peşine düşmüştü.

15 TEMMUZ GECESİ ÇALIŞAN DOKTORLAR SÜRGÜN EDİLMEK İSTENİYOR

İsminin açıklanmasını istemeyen Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, “Görev yerlerine çağrıldıkları halde 15 Temmuz gecesi hastaneye gelmeyen bir çok doktor oldu ve maalesef görev yerine gelmeyen doktorlara yönelik hiç bir işlem yapılmadı. Gelmeyen doktorlara bir şey yapılmazken 15 Temmuz gecesi hastaneye gelerek cansiperane çalışan bazı doktorlarımız Başhekim Utku Serkant ve yardımcıları tarafından ‘Geçici görev’ kılıfıyla sürgün edilmek isteniyor. Başhekim ve yardımcıları çok sinsice hareket ederek vatansever doktorlarımızı buradan sürmek istiyor. 15 Temmuz gecesi, hastanemizde doktor eksikliği vardı ve başka hastanelerden gönüllü doktorlar geldi” dedi.

Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde görevli bir müfettişin bir süredir hastanede yaşanan skandalları soruşturduğunu belirten aynı doktor, “Kendi amirleri konumunda olan bu Başhekim ve yardımcıları olduğu sürece hiç kimse müfettişlere gerçek yaşananları anlatamıyor. Başhekim hırsızın peşine düşmek yerine ev sahibini suçluyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hastanemizde 15 Temmuz gecesi yaşananları Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet eden kişinin peşine düşen Başhekim, FETÖ’cü ve PKK’lı doktorlara yönelik hiç bir işlem yapmıyor” diye konuştu.

KARAKOCA: FETÖ’CÜ DOKTORLARA GÜVENMİYORUZ

Hacı Karakoca adlı vatandaş ise, “FETÖ sempatizanı doktorun Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde çalışıyor olmasından burada yaşayan bir vatandaş olarak rahatsızım. Darbesever FETÖ’cü bir doktorun beni ve aileme tıbbı müdahalede bulunmasından hem tedirgin oluyorum hem de çok rahatsız olurum. Sağlık Bakanlığı’nın devreye girerek hastanelerde bulunan tüm teröristleri temizlemesini istiyoruz. 15 Temmuz gecesini bize yaşatanların devlet kurumlarımızdan ilişiği tamamen kesilmelidir. Darbesever hain FETÖ’cü doktorlara güvenmiyoruz ve derhal Sağlık Bakanlığı’ndan görevden almalarını istiyoruz” dedi.

ODABAŞI: SAĞLIK BAKANLIĞI BUNLARI NEDEN GÖREVDEN ALMIYOR?

Gölbaşı’nda esnaflık yaptığını söyleyen Fatih Odabaşı, “Bizim Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanemizde vatan hainlerinin ne işi var kardeşim? Hain Fetullah Gülen’in hala arkasından giden alçaklar devletimizi yıkmaya çalıştılar. Bu alçakların hastanede hala ne işi var? Bir doktorun eşi hakim ve FETÖ’den tutuklu, diğer bir doktorun eşi asker ve FETÖ’den tutuklu, arkadaş bunların eşleri sanki aynı düşüncede değiller mi de hala bu hastanede görev yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı, neden bunlara yönelik gerekenleri yaparak görevden atmıyor? Devletin silahını kullanan sözde polis hain gitti Rusya Büyükelçisi’ni öldürdü. Peki ya eline düştüğüm FETÖ’cü doktor bana neler yapmaz? FETÖ’cü doktor belki de beni bilinçli olarak öldürebilir diye endişe duyuyorum” şeklinde konuştu.

A.K: ÇOCUĞUMUN SAĞLIĞINI TESLİM EDEMİYORUM, TEDİRGİNİM

Çocuğunun kronik rahatsızlığı nedeniyle sürekli Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ne gelmek zorunda kaldığını söyleyen A.K. adlı vatandaş, “Sağlığımızı emanet ettiğimiz hastanemizde FETÖ’cü doktor ve onları koruyan yönetici istemiyoruz. Polis kılıklı FETÖ’cü Rusya Büyükelçisi’ni gidip katlettiği gibi hastanemizde çalışan FETÖ sempatizanı doktorlar bizlere neler yapmaz. Sağlık Bakanlığı, hastanede bulunan bütün FETÖ’cülerin işine derhal son vermelidir. Çocuğumu ve kendi sağlığımı FETÖ’cü doktorun eline gönül rahatlığıyla teslim edemiyorum ve son derece tedirginim” dedi.

F.Ş: HİÇ BİR VATAN HAİNİNİ GÖLBAŞI’NDA İSTEMİYORUZ

Ev hanımı olduğunu söyleyen F. Ş. adlı vatandaş, “Gölbaşı’nda 15 Temmuz gecesi hainlerin neler yaptığına bizzat şahit oldum. Bizim geleceğimizi bir gecede karartmak isteyen FETÖ’cülerin sürekli gitmek zorunda kaldığım Gölbaşı Devlet Hastanesi’nden temizlenmesini istiyorum. Gazetenizin haberlerini okudum ve hastanede yaşanan skandalları yakından takip ediyorum. FETÖ zihniyetini savunan, onları koruyan hiç bir vatan hainini Gölbaşı Devlet Hastanemizde istemiyoruz” diye konuştu.

‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dua eden vatandaşlardan Adem Yıldız, “Rusya Büyükleçisi’ni öldüren FETÖ’cü polis çıktı. Aynı şekilde beni ameliyat edecek olan FETÖ’cü veya PKK’lı doktorlara nasıl güveneceğiz? Benim vergilerimle FETÖ’cü hain doktorların ve memurların maaşları ödeniyor ve ben vatandaş olarak hakkımı onlara helal etmiyorum. Hem bu devletin ekmeğini yiyecekler hem de bu vatana, bu millete ihanet edecekler öyle bir şey olabilir mi? Yedikleri, içtikleri haram, zıkkım olsun” diye tepki gösterdi.