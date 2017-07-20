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Gölbaşı Belediyesi’nden ilaçlama mesaisi

Gölbaşı Belediyesi, sıcak havaların artmasıyla beraber sivrisinek ve karasinek mücadele çalışmalarına hız verdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 21:49
Gölbaşı Belediyesi’nden ilaçlama mesaisi

YENİ AKİT / ANKARA -  Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 araçla 54 mahalleyi hafta en az iki gün ilaçlayarak vatandaşların yaz aylarında rahat etmelerini sağlıyor. Merkez mahalleler ve taşra mahallelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını yıl boyunca devam ettiriyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, vatandaşların sivrisinek ve karasinekle ilgili şikayetlerinin önüne geçebilmek için çalışmaların mart ayından itibaren başladığını aktararak, şunları kaydetti: “Ekiplerimiz 54 mahallemizde haftada en az iki defa ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden sivrisinek ve karasineğe karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın rahat bir yaz geçirmeleri ve  sağlığı için çalışmalarımız devam edecektir.” İlaçlamayla ilgili şikayeti olanlar belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünü arayarak yardım isteyebilir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:49
  1. Gölbaşı Belediyesi
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