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Gol sevinci pahalıya patladı! 7 ay yok

Bundesliga ekibi Hamburg'da top koşturan Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay forma giyemeyecek.

20 Ağustos 2017 Pazar 21:21
Gol sevinci pahalıya patladı! 7 ay yok

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hamburg'da forma giyen Nicolai Müllergol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacak.

Müller, Hamburg'un sahasında Augsburg'u 1-0 yendiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Alman futbolcu, 8. dakikada fileleri havalandırmasının ardından yaşadığı gol sevinci sırasında sağ çapraz bağlarından sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyat edilecek Müller'in 7 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 21:21
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  • TolgaTolga51 dk önce
    Dizlerinin ustunde kayarak gol sevinci yapiyor futbolcular gereksiz risk aliyorlar ve sonuc bu
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