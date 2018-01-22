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Göl kenarına uçan araçtaki yaralı yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Isparta'da göl kenarına uçan araçtaki üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, kazadan yaralı kurtulan arkadaşı ise yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:36
Göl kenarına uçan araçtaki yaralı yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Kaza, dün gece Yenişarbademli-Şarkikarağaç karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde öğrenim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Ormancılık Bölümüne bütünleme sınavı için gelen üniversite öğrencisi Kerim E., arkadaşıyla birlikte yola çıktı. Kerim E. yönetimindeki 42 H 8001 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Beyşehir Gölü kenarına uçtu.

Feci kazada Kerim E. hayatını kaybederken, arkadaşı Fevzi Erdal yaralandı. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Erdal, yardım bulmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Yenişarbademli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne gitti. Evlerin zillerine basarak ilçe sakinlerine yaralı olduğunu söyleyip 112 Acil Servis’i aramalarını isteyen Erdal, olay yerine gelen ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın jandarmaya haber verilmesinin ardından kaza bölgesine giden güvenlik güçleri, sabaha karşı göl kenarındaki araç içerisinde Kerim E.’nin cansız bedenine ulaştı. Kerim E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kerim E. ile yaralı kurtulan Erdal’ın otomobili başka bir öğrenci arkadaşlarından ödünç aldıkları öne sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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