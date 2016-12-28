Gökyüzünden tam destek

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Ziyarette Maltepe İlçesi Öğrenci Temsilcisi Başkanı 11-FL sınıfı öğrencisi Umut Can SÜRÜCÜ Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kaan’a çiçek takdim ederek, duygularını dile getirdi. Emniyet Müdürlüğünde görev yapan tüm polislere öğrencilerimiz tarafından karanfil verilerek ülkemizde güven ve huzur içinde yaşamamızın polislerimiz sayesinde olduğu ifade edildi.

Ziyaret sırasında yaşanan samimi ve duygusal anlar zihinlere kazındı.

Polis ziyaretinin ardından, 10 Aralık günü gerçekleşen hain terör saldırısında şehit düşen polis ve sivilleri anmak için “Şehitler Tepesi” ni ziyarete gidildi. Olay yerinde dua edilip, karanfil bırakıldı. Özel Maltepe Gökyüzü Koleji öğrencileri ve öğretmenleri olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileğinde bulunuldu.