Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...

Haliyle böyle bir zulme sessiz kalmadığı gibi mazlumların hem güvenliği hem de ihtiyaçları açısından elinden gelen her türlü yardımı siyasi ve insani olarak Türkiye yerine getirmiştir.

Özel Maltepe Gökyüzü Koleji-Fen Lisesi olarak bizler de devletimizin yöneticileri gibi zulme uğramış mazlumlar için karıncanın Hz. İbrahim’in atıldığı ateşe su taşıması misali bir nebze de olsa yardım eli uzatmak istedik. Bu amaçla lisemizde 12 B sınıfı sınıf öğretmeni Abdurrahim AKKAYA, Sosyal Sorumluluk Kulübü rehber öğretmeni Sibel ESKİKÖY öncülüğünde; 12 A, 12 B VE 12 FL öğrencilerinin yoğun gayretleri ve tüm okulumuz öğrencilerinin çalışmalarıyla “ Halep’e Bir El De Sen Uzat” sloganıyla kermes düzenlendi. Öğrencilerimizin çok hassasiyet gösterdiği kermesimizden 6 bin TL gibi önemli bir gelir elde edildi. Elde edilen bu gelir yetkililere teslim edildi. Bunun yanında giyecek, oyuncak, battaniye gibi ihtiyaçlar içinde çalışma yapılarak toplanan eşyalar da yine yetkililere teslim edildi.

“Ninnilerle uyutulması gereken yerde kurşunlarla öldürülen çocukların olduğu bir dünyada sessiz kalmak alçaklıktır.” diyerek bundan sonra da yine tüm mazlumlara elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini isteriz. Ayrıca bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde önemli yardımları bulunan okul müdürümüz Sayın Gürkan ÜNVER’e de çok teşekkür ederiz.