Gökyüzü Koleji bursluluk sınavına yoğun ilgi ve katılım

Öğrenciler, gelecek hedefleri için sınavda ter dökerken; veliler okul bahçesinde ve adalar manzaralı Marmara Salonu'nda heyecanla beklediler.

Konferans salonunda düzenlenen okul tanıtım programı ve rehberlik semineri de beğeniyle izlendi.

İlkokul-Ortaokul Müdürü Aynur Doğan yönetiminde yapılan okul tanıtım programının ardından ilkokul-ortaokul ve lise rehber öğretmenleri ayrı ayrı verdikleri rehberlik semineri ile velilere, yaş özelliklerine göre çocuk gelişimleri konusunda bilgi verdiler. 13 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak olan Bursluluk Sınavı Sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı.

Gökyüzü Eğitim Kurumlarının ikinci Bursluluk Sınavı 03 Mart 2018 cumartesi günü yapılacaktır.