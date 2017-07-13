Gökten yağmur gibi yağdılar!
ABD ve Avustralya ordusu, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin yer aldığı binlerce askerle ortak bir tatbikat düzenleniyor.13 Temmuz 2017 Perşembe 16:53
Avustralya hava kuvvetlerine ait paraşütçü birlikleri ABD ve Avustralya'nın Queensland'de Williamson havaalanında gerçekleştirilen tatbikata uçaktan suya atlayarak katıldı.
Paraşütçülerin atlayışlarını ordu ve hükümetten üst düzey isimler izledi.
Ayrıca Avustralya deniz kuvvetlerinin üçüncü tugayı Canberre'da Langham sahilinden Talisman Saber tatbikatına katıldı.
Kaynak: Milliyet