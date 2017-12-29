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Göksel Gümüşdağ: Fatih Terim kararı doğru...

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Galatasaray'ın Fatih Terim kararını doğru bulduğunu söyledi.

29 Aralık 2017 Cuma 16:07
Göksel Gümüşdağ: Fatih Terim kararı doğru...

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Gümüşdağ ile kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir'in 3 yıldır üzerine koyarak yol aldığını anlatan Gümüşdağ, "Belki ligi ikinci, üçüncü bitirsek futbol camiası tarafından başarılı bulunabiliriz ama ben şampiyon olamazsak 'Başarılıyız.' diyemem. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz diyebilirim." ifadesini kullandı.

Şampiyonluk yarışında bu sezon fazla takımın olmasının kendisini sevindirdiğini belirten Gümüşdağ, "Biz istikrarlı şekilde büyüyen bir takımız. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bizi zorlayacak takımlar belli, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Bence 3-4 takım arasında son ana kadar bir yarış olacak."

"Galatasaray'ın Terim tercihi doğru"

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmesinin doğru bir tercih olduğunu dile getirdi.

Terim'in çok başarılı bir teknik adam olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Fatih hoca yakın dostumdur. Galatasaray'da da önemli ilklere, başarılara imza attı. Galatasaray'ın Fatih Terim tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir futbol adamı olarak yerli teknik direktörden yana olduğunu belirten Gümüşdağ, "Türkiye Futbol Federasyonunda ikinci başkanlık görevi yaptığımda da o dönem milli takımda Hiddink vardı. Abdullah Avcı'nın gelmesi konusunda oy kullanmıştım. Yerli teknik adamı destekleyen ve çalışmayı tercih eden biriyim. Başarılı olan yabancı hocalar da var. Takımlarımız yabancı hocaları da denedi ama sonra yeniden yerliye döndüler." şeklinde görüşlerini aktardı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:07
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