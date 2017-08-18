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Gökova Körfezi'nde deprem

Merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 16:16
Gökova Körfezi'nde deprem

AFAD, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 16:16
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  2. deprem
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