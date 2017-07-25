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Gökova Körfezi'nde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor.

25 Temmuz 2017 Salı 03:06
Gökova Körfezi'nde deprem

Yine Gökova Körfezi açıklarında bu kez 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Gökova Körfezi açıklarında saat 00.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizin 5 kilometre altında meydana gelen sarsıntı kısa süreli bir paniğe neden oldu.
 
6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem olmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 03:06
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