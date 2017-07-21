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“Gökova depremi olmadan 13 saat önce tahmin ettik”

Gökova merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremi doğru tahmin ettiğini iddia eden Kadir Sütçü, ”Tahmin sayfamızda, 407 No’lu tahminde 20.07.2017 saat 12:00’de büyüklüğü 6.0ile 7.0 arasında Akdeniz’de deprem olacağını yazdık” dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:43
“Gökova depremi olmadan 13 saat önce tahmin ettik”

Deprem tahminlerinde bulunan Kadir Sütçü, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 01.31 sıralarında meydana gelen ve merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremi 13 saat önceden bildiğini iddia etti.

Sütçü yaptığı açıklamada, “İstanbul semasında meteorolojik olaylarda süper hücreyi meydana getirerek aşırı yağış aldıran ve kayaçların birbiriyle sürtünmesi sonucunda havaya dağılan piezoelektrik 6 bin 726 şimşek çaktırıp yıldırım düşüren, 17-18 Temmuz günlerinde İstanbul’u felç eden Gökova depremi olmadan 13 saat önce tahmin ettik. İtalya üzerinde Akdeniz’e kadar gelen Sütçü (Deprem) bulutları 17.07.2017 tarihinde Yunanistan semasında girdap oluşturduktan sonra Ege Denizi’ni takiben İstanbul semasına kadar uzandı. Güneyde Akdeniz’de, batıda Yunanistan’da, doğuda Ege Bölgesi, KAF ve Gürcistan ve çevresindeki depremlerin basıncı meteorolojide Süper Hücre oluşturdu. Şiddetli yağışı yağdırdı İstanbul’da. Kayaçların birbiriyle sürtünmesinden dolayı da 6 bin 726 şimşek çaktı ve yıldırımlar düştü. 18.07.2017 Tarihinde harita üzerinde bir dikdörtgende 48 saat içinde büyüklüğü 4.0+ depremler olmazsa büyük bir deprem olabileceği olasılığını yazdık. 48 Saat sonra Akdeniz’de deprem meydana gelmediği için Akdeniz’de deprem olacağını tahmin ettik. Tahmin sayfamızda 407 No’lu tahminde 20.07.2017 saat 12:00 de büyüklüğü 6.0ile 7.0 arasında Akdeniz’de deprem olacağını yazdık. 21.07.2017 tarihinde saat 01.31’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin 24 tane 4.0 büyüklük üstünde artçısı oldu” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:43
  1. İstanbul
  2. Muğla
  3. İtalya
  4. Ege
  5. Akdeniz
  6. Gürcistan
  7. Ege Denizi
  8. Yunanistan
  9. Bodrum
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