"Göklerden gelen bir karar vardır" kimin şiiridir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelde konuşmalarına Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirini okuyarak başlıyor.

Erdoğan “Sevgili, en sengili, ey sevgili” diye söz başladığında ise herkesin gözyaşları sel oluyor.

"Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirin tarihi sözleri şu şekilde:

Ey sevgili

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünüm benim



Ülkendeki kuslardan ne haber vardir

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardir

Ask celladindan ne çikar madem ki yar vardir

Yoktanda vardan da ötede bir Var vardir

Hep suç bende degil beni yakip yikan bir nazar vardir

O sarkiya özenip söylenecek misralar vardir

Sakin kader deme kaderin üstünde bir kader vardir

Ne yapsalar bos göklerden gelen bir karar vardir

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardir

Yanmissam külümden yapilan bir hisar vardir

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardir

Sirlarin sirrina ermek için sende anahtar vardir

Gögsünde sürgününü geri çagiran bir damar vardir

Senden umut kesmem kalbinde merhamet adli bir çinar vardir

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili...