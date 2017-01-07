"Göklerden gelen bir karar vardır" kimin şiiridir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır... Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır..." dizelerinin sahibi kimdir?

"Göklerden gelen bir karar vardır" kimin şiiridir?
Eklenme: 07 Ocak 2017, 15:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelde konuşmalarına Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirini okuyarak başlıyor. 

Erdoğan “Sevgili, en sengili, ey sevgili” diye söz başladığında ise herkesin gözyaşları sel oluyor.

"Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirin tarihi sözleri şu şekilde: 

Ey sevgili

Sevgili 
En sevgili 
Ey sevgili 
Uzatma dünya sürgünüm benim 

Ülkendeki kuslardan ne haber vardir 
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardir 
Ask celladindan ne çikar madem ki yar vardir 
Yoktanda vardan da ötede bir Var vardir 
Hep suç bende degil beni yakip yikan bir nazar vardir 
O sarkiya özenip söylenecek misralar vardir 
Sakin kader deme kaderin üstünde bir kader vardir 
Ne yapsalar bos göklerden gelen bir karar vardir 
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardir 
Yanmissam külümden yapilan bir hisar vardir 
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardir 
Sirlarin sirrina ermek için sende anahtar vardir 
Gögsünde sürgününü geri çagiran bir damar vardir 
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adli bir çinar vardir 
Sevgili 
En sevgili 
Ey sevgili...

 
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