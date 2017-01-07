"Göklerden gelen bir karar vardır" kimin şiiridir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelde konuşmalarına Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirini okuyarak başlıyor.
Erdoğan “Sevgili, en sengili, ey sevgili” diye söz başladığında ise herkesin gözyaşları sel oluyor.
"Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirin tarihi sözleri şu şekilde:
Ey sevgili
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünüm benim
Ülkendeki kuslardan ne haber vardir
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardir
Ask celladindan ne çikar madem ki yar vardir
Yoktanda vardan da ötede bir Var vardir
Hep suç bende degil beni yakip yikan bir nazar vardir
O sarkiya özenip söylenecek misralar vardir
Sakin kader deme kaderin üstünde bir kader vardir
Ne yapsalar bos göklerden gelen bir karar vardir
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardir
Yanmissam külümden yapilan bir hisar vardir
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardir
Sirlarin sirrina ermek için sende anahtar vardir
Gögsünde sürgününü geri çagiran bir damar vardir
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adli bir çinar vardir
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili...