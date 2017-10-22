Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Göklerdeki gözümüz ANKA-S uçuşa geçiyor

İnsansız hava aracı ANKA-S, bu yıl içerisinde envantere girecek.

22 Ekim 2017 Pazar 08:33
Göklerdeki gözümüz ANKA-S uçuşa geçiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ANKA-S, temmuz ayında ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştirdi. Proje çalışmalarına 2013’te imzalanan sözleşmeyle başlanan ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı uzmanları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile kalifikasyon/kabul süreci yürütülüyor. ANKA-S, tüm testleri tamamlandığında bu yıl içerisinde envantere girecek.

KISITLAMALARI ORTADAN KALDIRACAK

ANKA-S hava aracının en önemli özelliklerinden birini, görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldıracak uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip olması oluşturuyor. Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi’ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebilecek.

EN ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPABİLİYOR

ANKA-S sisteminin geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok operasyonel özellik de sisteme eklenmiş oldu. Hava aracının çevresel koşullara (sıcaklık, nem, yağmur ve benzeri) dayanımı artırılırken iniş ve kalkış rüzgar limitleri sınıfının en zorlayıcı şartlarına göre tasarlandı. Harekat ortamının ve İHA’ların olmazsa olmaz özellikleri arasında yer alan haberleşme sistemlerine yönelik güvenlik artırımı da önemli artılardan biri olacak. ANKA-S’de bulunan telsiz ve ağ haberleşme sistemleri milli kriptolu sistemlerle korunurken, şifreleme metotlarıyla verinin düşmana veya istenmeyen eller geçmesini engellemeye yönelik önlemler alındı.

BİRÇOK GÖREVİ TEK BAŞINA YAPACAK

Milli olarak geliştirilmiş full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi yine ilk defa ANKA-S sistemiyle görev yapacak. Muharebe arama kurtarma özellikleriyle farklı görevlere yönelik yetkinlik artırımı da sağlandı. Uzak görüntü terminallerinin geliştirilmesiyle, birlikler tarafından kolayca taşınabilen 10 kilogramdan hafif görüntü alımını sağlayan terminaller sayesinde 50 kilometreye kadar faydalı yük görüntüsü gerçek zamanlı olarak alınabilir hale geldi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 08:33
  1. ANKA-S
  • İsmailİsmail20 sa önce
    Maşaallah...
  • Zızğxüxğc928Zızğxüxğc9281 gün önce
    Harika uç sen de şafaklarda ey muhteşem Anka
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı