Gökhan Töre'nin durumu belli oldu!
Tecrübeli oyuncunun, Almanya’daki bireysel hazırlıklarını tamamlayıp cumartesi günü İstanbul’a geleceği bildirildi.09 Ocak 2018 Salı 10:30
Beşiktaş’ın sezon başındaki kampında sağ dizinden sakatlanan Gökhan Töre, Almanya’ya gidip operasyon geçirmişti. Uzun süredir takımdan ayrı bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, problemini atlattı.
Tecrübeli oyuncunun, Almanya’daki bireysel hazırlıklarını tamamlayıp cumartesi günü İstanbul’a geleceği bildirildi. Gökhan Töre’nin, İstanbul’un ardından Antalya’ya geçip Kara Kartal’ın ikinci yarı hazırlık kampına katılacağı belirtildi.