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Gökhan Töre'den flaş sakatlık açıklaması!

Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, kulüp televizyonuna flaş açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 12:10
Gökhan Töre'den flaş sakatlık açıklaması!
Her şeyin kendisi adına çok güzel gittiğini söyleyen Töre, "Yoğun tempoyla devam ediyorum. Allah'ın izniyle en yakın zamanda sahalara çıkacağım. Sakatlığımı atlattım. Çok mutluyum geri döndüğüm için" dedi.
 
Bir an önce Vodafone Park'ta sahaya çıkmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Sabırsızlıkla oynamayı bekliyorum. Taraftarımızı ve Vodafone Park'ta oynamayı çok özledim" ifadelerini kullandı.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:10
  1. Gökhan Töre
  2. Beşiktaş
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