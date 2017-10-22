Gökhan Töre ve Esra Bilgiç evlendi... İşte Gökhan Töre'nin ilginç hikayesi

Gökhan, Almanya'ya göç eden Samsunlu bir ailenin çocuğu olarak Köln'de dünyaya geldi. Ama anne ve babası onu bebekken Almanya'da bir yetimhaneye verdi. Ancak onu çok seven dedesi Sabri Töre ve babaannesi Bedriye Töre Gökhan'a sahip çıkarak onu 2 yaşındayken yetimhaneden aldı. Bu gelişme Gökhan Töre'nin hayatını etkileyen olayların başlangıcı oldu. Futbola çok düşkün olan Sabri Töre, Gökhan'daki futbol yeteneğini daha küçük yaştan itibaren tespit etti. Parklarda topun peşinden koşan Gökhan'ın Allah vergisi yetenekleri başta dedesi olmak üzere herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı. Sabri Töre sonunda tarihi bir karar alarak Gökhan'ı Almanya'da bir kulübe yazdırdı.

Dedesi hayattan göçtüğünde Gökhan Töre henüz 14 yaşındaydı. Dedesinin ölümü onda büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Zaten hayata annesiz ve babasız başlamak zorunda kalan Gökhan dedesinin ölümüyle bir kez daha sarsılmıştı. Ancak dedesinin ölüm döşeğindeyken kendisine söylediği "İlerde kesinlikle Türk Milli Takımı'nı tercih edeceksin" sözlerini hiç unutmadı. Hrubesch'in onu Alman Milli Takımı'nda oynatma isteğini kabul etmeyerek dedesinin vasiyetine uydu.

ANNE VE BABASI CHELSEA'DEYKEN KARŞISINA ÇIKTI



Gökhan Töre ilk kez 1999'da Dellbrück'te top koşturmaya başladı. Aynı sezon Bayer Leverkusen takımında oynamaya başladı. Bu kulübün genç takımında forma giyerken Real Madrid ile yapılan maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Ondaki bu kabiliyeti gören Chelsea kendisini altyapıya alır. Bu sırada hiç görmediği anne ve babası karşısına çıkar. Ancak aralarında bir türlü aile bağı kurulamaz. Gökhan Chelsea'nin altyapısında şampiyonluklar yaşarken A takımında şans bulamaz.

BEŞİKTAŞ'TA MÜTHİŞ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ



Yıldız oyuncuyu Chelsea'ye getiren Arnesen, Hamburg'a gidince Gökhan Töre'yi de bu kulübe getirir. Burada takımın önemli bir parçası olmasına rağmen Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan Gökhan Töre ardından Beşiktaş'a kiralandı. Gösterdiği müthiş performans üzerine Siyah-Beyazlı yönetim uzun pazarlık sonrası Gökhan'ın bonservisini almayı başardı. Beşiktaş'ta yıldızlaşan Gökhan daha şimdiden Avrupa'nın da radarına girdi.

ARABA DÜŞKÜNÜ



Gökhan Töre'yi A Milli Takım'a ilk kez 10 Ağustos 2011'de Hollandalı hoca Hiddink aldı. Spor arabalarına karşı özel bir ilgisi olan Siyah- Beyazlı oyuncu kafes dövüşüne ilgisiyle de biliniyor. Old school tarzı müzik onun en büyük tutkularından biri. Çok içine kapanık bir oyuncu olarak bilinse de Beşiktaş'ta büyük bir değişime uğradı.