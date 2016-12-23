'Gökhan Töre ocakta gidiyor'

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre için İngiliz basını ocak ayında takımdan gönderileceği iddiasında bulundu.



The Sun gazetesinde verilen haberde, Slaven Bilic'in devre arası transfer döneminde 5 kişilik gönderilecek futbolcular listesi hazırladığı ve bu listede Gökhan Töre'nin de bulunduğu öne sürüldü.



Habere göre bu 5 isim, Sofiane Feghouli, Alvaro Arbeloa, Simone Zaza, Jonathan Calleri ve Gökhan Töre.



Sezon başı Beşiktaş'tan kiralanan Gökhan Töre'nin gösterdiği performansla bu oyuncular içerisinde en kötü olduğuna dikkat çekilen haberde, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan gönderileceği belirtildi.