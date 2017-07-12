Gökhan İnler'den duygusal veda

Beşiktaş'ta sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen tecrübeli futbolcu Gökhan İnler, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı mesajda, Beşiktaş'ta forma giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir insanın çocukluk hayalinin gerçekleşmesinin ne anlama geldiğini tahmin edersiniz. Beşiktaş'a veda ederken bu mutluluğa erişmiş olmanın sevincini yaşıyor ve bir yandan da dilediklerimi elimde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleştirememiş olmanın hüznüyle ayrılıyorum. Çok mücadele verdim formayı giymek, takımın değişmez parçası olmak için ama hayat işte... Bazen her şey sizin elinizde olmuyor. Bir yıllık süre zarfında bana büyük destek veren ve transferim için büyük çaba sarf eden başta Sayın Başkanım Fikret Orman olmak üzere, teknik direktörümüz Şenol Güneş'e, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve Beşiktaş'ın asil taraftarlarına çok teşekkür ederim."

"Sevenlerin yolu elbet bir gün yine kesişir"

Beşiktaş sevgisini hep içinde taşıyacağını vurgulayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, "Şimdi bir süreliğine ayrılık vakti. Beşiktaş sevgisi sonsuza dek kalbimde kalacak ama gideceğim yeni kulübümde de aidiyet duygusunu sonuna kadar hissederek, yıllardır yaptığım gibi profesyonel bir şekilde başarı için mücadelemi yürekten ortaya koyacağım. Unutmayın Beşiktaş'ın asil taraftarlar, sevenlerin yolu elbet bir gün yine kesişir." ifadelerini kullandı.