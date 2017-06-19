Gökhan Gönül'ün başına gelen Milanlı yıldızın da başına geldi!

Seria A ekiplerinden Milan'ın genç kalecisi Donnarumma, İtalya ile Danimarka arasında oynanan U21 maçında büyük bir şok yaşadı.

İtalyan kaleci koruduğu kalenin arkasındaki İtalyan taraftarların dolarlı tepkisiyle karşılaştı. Ellerindeki dolarları Donnarumma'nın bulunduğu kaleye doğru atan taraftarların Milanlı olduğu ifade edilirken genç kaleciye mücadele boyunca tepki gösterildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Bilindiği üzere Donnarumma hafta içerisinde Milan'dan ayrılma talebinde bulunmuştu. Serie A ekibinde kalıp efsane olmayı reddeden kalecinin bu tavrı sonrasında Milan'ın Çinli Sahibi Li, "Donnarumma'yı satmak zorunda değilim gerekirse sözleşmesi bitene kadar yedek oturur" ifadesini kullanmıştı.

Gökhan Gönül de yaşamıştı

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyip Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Gökhan Gönül de dolarlı tepkiye maruz kalmıştı. Tecrübeli futbolcu Kadıköy'de oynanan maçta sarı lacivertli taraftarların özel olarak hazırladığı dolarlarla büyük bir şok yaşamıştı.