Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
Trabzonspor’da futbol kariyerinin zirvesine çıkan, ardından Rusya’nın Rubin Kazan takımına transfer olan Gökdeniz Karadeniz ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.16 Ocak 2018 Salı 11:29
Rubin Kazan’a 2007-08 sezonunda o dönem rekor bir ücret olan 8.7 milyon Euro’ya transfer olan Gökdeniz, bu kulüpte efsaneler arasına girmiş hatta kaptanlığa kadar çıktı.
38 yaşına gelmesine rağmen kulübünün değişmez isimleri arasında yer alan Gökdeniz bu sezon 15 maçta 2 gol 5’de asist yaptı.
Toplamda 818 dakika sahada kalan Gökdeniz ile Azerbaycan kulüplerinin ilgilendiği kaydedildi. Azerisport’un haberine göre Gökdeniz ile 2 Azerbaycan kulübünün ilgilendiği ancak oyuncunun teklifleri kabul etmediği ileri sürüldü.