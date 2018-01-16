Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!

Rubin Kazan’a 2007-08 sezonunda o dönem rekor bir ücret olan 8.7 milyon Euro’ya transfer olan Gökdeniz, bu kulüpte efsaneler arasına girmiş hatta kaptanlığa kadar çıktı.

38 yaşına gelmesine rağmen kulübünün değişmez isimleri arasında yer alan Gökdeniz bu sezon 15 maçta 2 gol 5’de asist yaptı.

Toplamda 818 dakika sahada kalan Gökdeniz ile Azerbaycan kulüplerinin ilgilendiği kaydedildi. Azerisport’un haberine göre Gökdeniz ile 2 Azerbaycan kulübünün ilgilendiği ancak oyuncunun teklifleri kabul etmediği ileri sürüldü.