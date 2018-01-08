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Gökdeniz'den heyecanlandıran paylaşım!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz'in instagram hesabından paylaştığı video bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
Gökdeniz'den heyecanlandıran paylaşım!

11 yıllık Trabzonspor macerasının ardından, 11 yıldır Rusya Ligi takımlarından Rubin Kazan'ın formasını giyen ve kaptanlığını yapan Gökdeniz Karadeniz, kendisine ait sosyal medya hesabından Trabzonspor forması giyerken attığı gollerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Bu paylaşın takipçilerinden büyük beğeni alırken, bordo mavili taraftarlar bu paylaşımı tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a geri dönüş sinyali olarak algıladı. Bazı taraftarlar Gökdeniz'e 'Geliyor musun yoksa' diye mesaj atarken, bazıları 'geri dön çağrısında' bulundu. Çok sayıda taraftar ise paylaşımın altına 'Come to Trabzonspor' yazdı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
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