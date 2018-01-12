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Gökdeniz Karadeniz önerdi! Trabzonspor alıyor!

Gökdeniz Karadeniz'in tavsiye ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da onay verdiği öğrenildi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:01
Gökdeniz Karadeniz önerdi! Trabzonspor alıyor!

Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen Trabzonspor, bu doğrultuda takviye çalışmalarına devam ediyor.
 
Golcü bir kanat oyuncu isteyen Rıza Çalımbay'ın, teknik ekiple bir araya geldiği toplantıda Rusya'da Rubin Kazan forması giyen Maxime Lestienne'de karar kılmıldığı ifade edildi. Bordo-Mavililer'den ayrıldıktan sonra 11 sezon Rubin Kazan'da oynayan GökdenizKaradeniz'in kefil olduğu 25 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başlanacağı dile getirildi. Kariyerinde Club Brugge, Genoa ve PSV gibi takımlarda mücadele eden Maxime Lestienne son iki sezondur Rubin Kazan formasını terletiyor. Bu sezon toplam 11 karşılaşmada sahaya çıkan genç futbolcu, 2 atıp 1 asist yaptı. 
 
KRİZDEN ETKİLENDİ 
 
Maxime, Rus ekibinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Yann M'Vila, Alex Song, Moritz Buer ve Ruben Rochina ile birlikte kadro dışı kaldı. Kendisinden kulüp bulması istenen 5 isimden biri olan Belçikalı için Rubin Kazan'ın gelecek tekliflere kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Rıza Çalımbay'm bu durumun transferi olumlu noktalamak için bir avantaj olabileceğini düşündüğü için bu isme yöneldiği dile getirildi. (Habertürk)

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:01
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