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Gökçek'ten 'Sözcü' cevabı: Ya bir de yazsaydım...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:34
Gökçek'ten 'Sözcü' cevabı: Ya bir de yazsaydım...

Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan'a cevap verdi.

Gökçek'in paylaştığı mesajlar aynen şöyle:

Rahmi Turan yazmış; ‘Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle Sözcü o sözlere yer verdi. Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’

Rahmi Beycim, birincisi; Sözcü'de yazmanın doğruyu bulmakla ne ilgisi var? Benim Sözcü’de yazmam demem sizin yanlışlarınızı düzelten birinin bir köşeyi doldurması demek… İkincisi Sözcü yazarlarının meydanı boş bulmaması demek… Üçüncüsü; ‘Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsiniz…

Bunun böyle olacağını ben zaten tahmin ediyordum… İstedim ki demokratlığız (!) tescil edilsin… Harbi söyleyin… Sağ medyanın size tahammülsüz olduğunu iddia edip duruyordunuz… Ama siz bu davranışınızla sizin sağa tahammülsüz olduğunuzu kanıtladım mı? Bundan böyle ağlama şansınız kalmadı…

Daha ben Sözcü’de yazmadan ortalık kel alinin bağına döndü. Ya bir de yazsaydım… Tandı gülüm keten helva. Rahmi Beycim, bir de; ‘Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!’ demişsin. Anlaşılan Sözcü’nün patronu sensin… Bu suretle kamuoyu öğrenmiş oldu… Sevgili Saygı Öztürk… Son sözlerim sana… Arkadaşlarının demokratlığını gördün. Bir daha sizinkilerin demokratlığından bahsetmezsin sanırım. Son iki günün linçle geçmiş… Sana verdiğim sıkıntı içinde beni mazur gör lütfen…”

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:34
  1. Rahmi Turan
  2. melih gökçek
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    Helal olsun BAŞKAN adam gibi adamsın bunlara HADDİNİ bildirmeye devam
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