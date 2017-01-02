Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Demedi deme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Demedi deme
Eklenme: 02 Ocak 2017, 21:30
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YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

Kılıçdaroğlu, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'na katılmış, "Anayasa'yı değiştirelim; ne için? 'Başkanlık sistemini getireceğiz'. Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

'YARGI ÖNÜNDE HESAP VERİRSİN'

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini gündeme getiren Gökçek Twitter'dan, "Kılıçdaroğlu, bu lafların provokatörlere cesaret veriyor. Yarın yargı önünde hesap verirsin. Demedi deme" diye yazdı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:

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