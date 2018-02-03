Gökçek'ten ilginç CHP kurultayı paylaşımı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP kurultayına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

GÖNLÜM MUHARREM İNCE'DEN AKLIM KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA...

Sosyal medya hesabından kendine has üslubuyla bir açıklama yapan Melih Gökçek 'Bugün CHP genel başkanı seçimi var, gönlüm Muharrem İnce'den, aklım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Artık nasıl yorumlarsanız...' ifadelerini kullandı.

