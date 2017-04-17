% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Gökçek'ten flaş Ankara açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sosyal medyadaki takipçileri arasında yaşadığı oy tartışması sosyal medyanın gündemi oldu. Gökçek, oylarının gerilemediğini, 2014 yerel seçime göre arttığını yazdı.

Gökçek'ten flaş Ankara açıklaması!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 13:39

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara'da oylarının gerilemediğini belirten bir mesaj yayınladı. Gökçek, "Benim yerel seçimde aldığım oyla bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor. Artisliğe gerek yok" yazdı.

Bir takipçisinin "Ankara bu seçimde sana hayır dedi" mesajına yanıt olarak ise Gökçek, "Gezi zekalı arkadayım. Yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar 48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun?"

2014 yerel seçimlerinde AK Parti 44.82, MHP 7.77 oy oranına ulaşmıştı. CHP yüzde 43.82, HDP ise yüzde 0.87 oy oranına ulaşmıştı. Kasım 2015 Genel seçimlerinde AK Parti 48.9, MHP 14.01 oranına ulaşmıştı. CHP yüzde 30.4, HDP ise 4.4 oy almıştı.

16 Nisan referandumunda ise 'Evet' cephesi yüzde 48.85, ‘Hayır’ ise yüzde 51.15 oy oranına ulaştı.

 
EtiketlerMelih Gökçek
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kaleli

seninle ne alakası var iki partinin oy oranına bak kaç ediyor.

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