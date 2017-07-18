Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gökçek'ten flaş 'Anıtkabir' açıklaması!

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın, “Anıtkabir’de yeni yapılaşma olacak” iddialarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Yapılan iş sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik” dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 17:41
Gökçek'ten flaş 'Anıtkabir' açıklaması!

Gökçek, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

MEVCUT DURUM PLANA İŞLENDİ

“Askeri Lojmanlar plan değişikliği yapılana kadar kaçak statüsündeydi, mevcut halinden meşru haline getirdik. Çankaya Belediyesi’nin suçunu ortadan kaldırdık. Askeriye, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep etti, bu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyelerinin oybirliğiyle geçti. Yapılan iş son derece meşru. Sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Mülkiyet de Milli Savunma Bakanlığı’na ait.

FİİLEN BİR İLİŞKİSİ YOK

Anıtkabir ile bu yerin fiilen bir ilişkisi yok, Anıtkabir planı içerisinde kalan bir yer değil. Sadece plan gereği sit alanı içine alınmış. 6 tane askeri lojman yıllar önce yapılmış, yapılırken bir Allah’ın kulunun sesi çıkmamış, Mimarlar Odası ses etmemiş. Kaçak yapılan binaların kontrolü ilçe belediyelerine aittir. İlçe belediyeleri kalkıp ‘bu binaları neden yaptın’ dememişler. Çankaya Belediyesi’nin kullandığı Anıtpark, Anıtkabir’in içi sayılıyor. Anıtkabir’i park olarak kullanıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor.”

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 17:41
  1. anıtkabir
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nata Vega’da 15 Temmuz sergisi açıldı
    1. Nata Vega’da 15 Temmuz sergisi açıldı
    2. Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı
    3. Bitlis Valisi Ustaoğlu muhtarlarla bir..
    4. Bayramiç’te sel felaketinin bilançosu..
    5. Hilvan’da 4 kişinin öldüğü silahlı..
    6. Terör propagandası yapan 3 şahıs..
    7. Arapgirliler 15 Temmuz’da meydanları..
    8. Türkiye olimpiyatlara tatsız başladı
    9. Mübaşirlere yeni kıyafet
    10. 15 Temmuz Şehitleri düzenlenen panelle..
    11. Büyükşehir ve SASKİ’den sağanak uyarısı
    12. MAYFU sektör temsilcilerini ağırlayacak
    13. Emekli olan personele veda yemeği..
    14. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı..
    15. Dev açılış öncesinde 2 bomba ihbarı
    16. Darbeci askerlere yapılan..
    17. İşgalci İsrail askerlerine saldırı
    18. 120 günde kazandıkları para… Astronot..
    19. Afganistan'da bu yıl sivil ölümleri..
    20. 14 DAEŞ'li öldürüldü
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'