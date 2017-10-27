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Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum

Melih Gökçek adına, Türk Patent ve Marka Kurumu'na temmuz ayında “İ.Melih Gökçek ar/vr” için marka tescil başvurusu yapıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 15:52
Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum

Türk Patent ve Marka Kurumu'na temmuz ayında beş kategoride “İ.Melih Gökçek ar/vr” için marka tescil başvurusu yapıldı. Tescil gerçekleşirse, Gökçek ismiyle radyo, televizyon kurabilecek; eğitim öğretim, satış hizmeti alanında her türlü ürün üretebilecek. Başkaları ise bu isimle herhangi bir ürünü piyasaya süremeyecek.

Başvuru yapılan 9.kategori bilgisayar, telefon gibi elektronik ürünler ile ölçme aletleri alanındaki her türlü ürünü kapsıyor. 16.kategoride peçete, havlu, afiş, poster, kırtasiye ürünleri gibi kağıt ve plastik malzemeden ürünler, ambalajlar yer alıyor. 35.kategoride reklam, pazarlama, internet sitesi, parfüm, kozmetik ürünler, çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar, aşındırıcı ürünler, arı kovanları, perdeler, porselen, yapma çiçek, cips, kahve gibi neredeyse akla gelebilecek her türlü ürün yer alıyor. 38.kategoride radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri bulunurken, 41.kategori eğitim ve öğretim hizmetlerinin tamamını kapsıyor.

BAŞVURUYU ÖĞRENDİ MAHKEMEYE GİDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, tescil başvurusunu öğrendi. Gökçek, Basın Danışmanı Avni Kavlak aracılığıyla “Ne ben ne de bir yakınım Türk Patent Kurumuna böyle bir başvuruda bulunduk. Bu başvurudan internetten öğrendim. Hemen Türk Patent Kurumunu aradım. Yetkilileriyle konuştum. Bu başvurunun engellenmesini istedim. Bu başvuruyu benden habersiz kim yaptıysa kötü niyetlidir. O kişi hakkında da yasal başvuruları yapacağım” dedi.

GAZETECİLİĞE Mİ DÖNECEK?

Gökçek, 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında belediye başkanlığından sonra “Allah ömür verirse emekliliğimi yaşayıp mesleğimi yapmak istiyorum” demişti. Gökçek, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:52
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  • mustafa tokmustafa tok1 sa önce
    ....sanki belediye başkanlığı ile ilgili mahkemeye gidiyor havası verilmiş..
  • Ankaralı YusufAnkaralı Yusuf1 sa önce
    Sen en iyisi pazarlarda yumurta sat. O meslek daha helal kazançtır. Hem de insanlarla uğraşmazsın. Sadece müşteri ile uğraşırsın. Ne memur, ne işçi kafan dinç olur reyizzzz.
  • TcTc4 sa önce
    Melih bey gerçekten memleket evladı, hayırlı hizmetler yaptığı görülüyor. Allah daha çok hizmetler nasip eder inşallah, gazeteci olarakta önemli bir boşluk dolduracaktır. Allah muvaffak eylesin. Çok açık oturumlarını izledim, o soysuzlara karşı kale gibi sağlamlığı ile güven vermişti her defasında. Saygılarım sevgilerim ona ve onun gibi asillere
  • Bekiroğlu Bekiroğlu 5 sa önce
    Sayın gokçek ne yaparsa yapsın her işte başarılı olur melih bey ankarayıvaroş kent olmaktan çıkarıp modern şehir yaptıbundan sonraki hayatındasğlıklı uzun yaşar inşallah
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