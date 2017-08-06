Gökçek'ten bomba iddia: Söyleyin Kılıçdaroğlu'na beni...

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü adı altında bir yürüyüş başlatmış ve kamuoyunda çok konuşulmuştu.

Tüm bu yaşananlar hakkında Melih Gökçek, Twitter hesabından gündem yaratacak iddialarda bulundu.

İşte Gökçek'in yazdığı iddialar;

"KILIÇDAROĞLU MİT TIRLARI BELGELERİNİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ"

"Ne demiştim... Kılıçdaroğlu adalet (!) yürüşünü kendi tutuklanmasından korktuğu için yaptı. Şimdi bomba açıklamalarımı dinleyin. İnanın bu duyduklarımın hepsi CHP kaynaklıdır... İçinde zerre uydurma bilgi varsa nağmerdim... Şimdi koltuklarınıza yaslanıp tweetlerimi okuyun. BİLİYORSUNUZ KILIÇDAROĞLU MİT TIRLARI KONUSUNDA ENİS BERBEROĞLU'NA VERİLEN BELGELERİ DAHA ÖNCEDEN GÖRDÜĞÜNÜ BİRKAÇ YERDE İTİRAF ETMİŞTİ.

"KILIÇDAROĞLU TUTUKLANMAKTAN ÇEKİNDİĞİ İÇİN YÜRÜDÜ"

Enis Berberoğlu'nun; "Bana bu belgeleri Cumhuriyet gazetesine götürmem için Kılıçdaroğlu verdi" DEMESİ KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUKLANMASI VE ENİS BERBEROĞLU'NUN DIŞARI ÇIKMASI İÇİN KÂFİ. NİTEKİM KILIÇDAROĞLU ENİS'İN KENDİSİNİ ELE VERMESİNDEN ÇEKİNDİĞİ İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPTI. ANCAK BU YÜRÜYÜŞ ENİS'İ TATMİN ETMEDİ...

"SÖYLEYİN KILIÇDAROĞLU BENİ ÇIKARTTIRSIN"

Enis şu anda kendini ziyaret eden her CHP'liyle Kılıçdaroğlu'na haber yolluyor. Enis'in içerden gönderdiği haber şöyle; "Söyleyin KK'ya beni derhal içerden çıkarttırsın. Benim 25 yıl içeride çürümeye niyetim yok. Size bir ay süre. Çıkartmazsanız konuşurum ve bana belgeleri kimin verdiğini açıklarım.Ömür boyu İÇERDE yatamam,gidin KK'ya söyleyin"

"KILIÇDAROĞLU KENDİNİ KURTARMAK İÇİN YÜRÜDÜ"

Arkadaşları Enis'e; "Ayıp ediyorsun, KK senin için yürüdü" deyince Enis devam ediyor; "O kendini kurtarmak için yürüdü.Beni içerden çıkartacaksınız o kadar.Nereye gidiyorsanız gidin beni içerden çıkartın.Bak diyorum, size bir ay süre,aksi taktirde konuşurum."

"KILIÇDAROĞLU'NUN GECE UYKULARI KAÇIYOR"

BU ANLATTIKLARIMA İNANMAYANLAR SÖYLEDİKLERİMİN DOĞRULUĞUNU TEST ETMEK İÇİN ENİS'İ HAPİSHANEDE ZİYARET EDEN CHP MV T.Ö.'A SORABİLİRLER. BUNUN ÜZERİNE KK BÜTÜN CHP MV'Nİ VE BÜROKRATLARINI SEFERBER ETTİ... EMEKLİ HAKİMLER ÇAĞRILDI, BİR TARAFTAN YARGITAY'DA ENİS İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDİLECEK, ÖTE TARAFTAN ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDİLİP, CAN DÜNDAR GİBİ KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR SERBEST KALMASI TEMİN EDİLECEK. ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDİLDİ, HUKUKÇULARI ÇALIŞIYOR. KK'YI HAPİSHANE KORKUSU SARDI... HATIRLARSANIZ BEN KK'NIN ADALET (!) YÜRÜŞÜNÜN ADI; "ATEŞ PAÇAYI SARDI YÜRÜYÜŞÜ" OLMALI DEMİŞTİM. İNAN OLSUN ARKADAŞIM BİR CHP'LİNİN SÖYLEDİĞİ ŞUDUR; "KK'DA MORAL SIFIR. GECELERİ UYKULARI KAÇIYOR. ENİS İÇİN HERKESİ SEFERBER ETTİ."

"ENİS İTİRAF DİLEKÇENİ VER"

Bugün haber internet sitelerine düştü. Alman medyasına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu; "Beni tutuklayabilirler" dedi. BEN ENİS'İ GAZETECİLİK YILLARINDAN TANIRIM. HÜRRİYET'DE BANA HAKSIZLIKLAR YAPILDIĞINDA DEVREYE GİRERDİ. KİBAR İNSANDI. O NEDENLE BURDAN ENİS BERBEROĞLU'NA TAVSİYEM OLACAK... DOSTLARI ENİS'E MUTLAKA İLETSİNLER. ENİS KK'NIN SENİ KURTARMASINI BEKLEMEN BOŞUNA GAYRET YARIN YARGITAY KARARINI VERDİKTEN SONRA,İTİRAFIN İTİBAR GÖRMEYEBİLİR.BENCE ANAYASA MAHKEMESİNDEN RED KARARI ÇIKAR ÇIKMAZ DİLEKÇENİ VER KULLANILDIĞINI BİLİYORSAN, ÇOLUK ÇOCUĞUN VAR,NEDEN BOŞ YERE YATACAKSIN. SEN MELİH'İN TAVSİYESİNİ YABANA ATMA...