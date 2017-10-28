Gökçek'in yerine o isim geldi

Melih Gökçek’in istifasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Alınan haberlere göre Melih Gökçek’in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçim yapılana kadar Meclis Birinci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez vekalet edecek.

Ali İhsan Ölmez kimdir

1958 yılında Sivas’ta doğdu. Üniversite öğrenimini İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yedek subay olarak askerliğini İzmir’de yaptı. Aralıksız dokuz yıl eğitimci olarak çalıştı. 1994 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin farklı kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

2004 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve 2009 yılı itibariyle Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Ölmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.