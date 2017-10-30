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Gökçek'in yerine göreve başladığı gün kara haberi aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na vekalet eden Ali İhsan Ölmez'in kız kardeşi hayatını kaybetti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:02
Gökçek'in yerine göreve başladığı gün kara haberi aldı

Melih Gökçek’in istifası üzerine, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na vekalet eden Ali İhsan Ölmez, vekalete başladığı gün, kız kardeşi Şükran Ölmez'in ölüm haberini aldı.

YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gökçek’in istifa etmesinin ardından yasa gereği, Meclis Birinci Başkanvekili olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek olan Ölmez, aynı gün kardeşinin acı haberini aldı. Ölmez, dün kardeşi için son görevini yerine getirerek, Sivas’taki cenaze namazına katıldı. Kardeşini toprağa veren Ölmez’i, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

ERDOĞAN'IN DAVETİNE KATILAMADI

Beyne giden damarların, pıhtı atması sonucu tıkanmasıyla hayatını kaybeden kardeşinin cenazesine katılmak için Sivas’a gitmesi nedeniyle, Ölmez, dün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik kabulüne de katılamamıştı. Ölmez'in yerine Cumhurbaşkanı'nın tebrik kabulüne, Başkan Vekili Ali Gökşin katılmıştı. Ölmez, bugün görevinin başına döndü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 13:02
  1. Ali İhsan Ölmez
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  3. Melih Gökçek
  4. kız kardeşi
  5. Şükran Ölmez
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