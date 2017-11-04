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Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı

Gökçek'in halefi için yapılan oylamada sonuçlar belli oldu.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:55
Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı

AK Parti'de Melih Gökçek'in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan yoklama için 7 sandık kuruldu. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri, ayrı sandıklarda oylarını kullanıdı.

Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için isimleri geçen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da oylarını kullandı.

CUMHARBAŞKANI MÜLAKAT YAPACAK

Geçtiğimiz yıllarda yapılan temayül yoklamalarının aksine bu yıl oy kullanacak partililerden 3 değil bir isim yazarak oy kullanmaları istendi. Oylama sonucunda öne çıkan 3 isim ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mülakat yapacağı iddiası kulislerde dolaşıyor.

"BUNDAN SONRAKİ HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM"

Temayül yoklaması başlamadan önce açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Melih beye bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. AK Parti bir reform partisidir" dedi.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM TEMEL ESAS

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, "Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayımızı belirleyecek temayül yoklaması için bir arada bulunmaktayız. AK Parti değişimi temel esas olarak kabul eder, bayrak değişimlerini bayrak inmesin diye tercih eder. Değişim dönüşüm yenilenme her zaman partimizin gündeminde olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz gereken adımları atmazsak milletimiz sandıkta gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

YOKLAMADAN MUSTAFA TUNA ÇIKTI

Temayül yoklamasının sonuçları resmen pazartesi günü açıklanacak. Edinilen bilgiye göre yoklamadan birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk çıktı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 14:55
  1. Melih Gökçek
  2. mustafa tuna
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