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Gökçek'in yerine geçecek isim için oylama yapılıyor

AK Parti’de Melih Gökçek’in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçecek ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:12
Gökçek'in yerine geçecek isim için oylama yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için isimleri geçen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da oylarını kullandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, belediye meclis üyelerine temayül yoklamasının sonuçlarını, Pazartesi günü açıklanacağını söyledi.

CUMHARBAŞKANI MÜLAKAT YAPACAK

Geçtiğimiz yıllarda yapılan temayül yoklamalarının aksine bu yıl oy kullanacak partililerden 3 değil bir isim yazarak oy kullanmaları istendi. Oylama sonucunda öne çıkan 3 isim ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mülakat yapacağı iddiası kulislerde dolaşıyor.

'BUNDAN SONRAKİ HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM'

Temayül yoklaması başlamadan önce açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Melih beye bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. AK Parti bir reform partisidir" dedi.

DEĞİŞİM TEMEL ESAS

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, "Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayımızı belirleyecek temayül yoklaması için bir arada bulunmaktayız. AK Parti değişimi temel esas olarak kabul eder, bayrak değişimlerini bayrak inmesin diye tercih eder. Değişim dönüşüm yenilenme her zaman partimizin gündeminde olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz gereken adımları atmazsak milletimiz sandıkta gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:12
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  2. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
  3. Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna
  4. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
  5. AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı
  6. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

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