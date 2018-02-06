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ANKET A.Ş Genel Müdürü Belma İlhan'ın görevine son verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başjanı Melih Gökçek istifa ederken gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelen ANKET A.Ş Genel Müdürü Belma İlhan görevden alındı.

06 Şubat 2018 Salı 11:33
ANKET A.Ş Genel Müdürü Belma İlhan'ın görevine son verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarını görevden almalar sürüyor. Başkan Mustafa Tuna dün de ANKET A.Ş (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret A.Ş) Genel Müdürü Belma İlhan'ı görevden aldı.

İlhan, Gökçek'in veda toplantısında yaptığı konuşma sırasında göz yaşlarını tutamamıştı. ANKET A.Ş, Gökçek döneminde, belediyenin kültür, sanat, reklam, tanıtım hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu.

Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum" sözleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Gökçek bu konuşmayı yaparken Belma İlhan'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:33
  1. Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan
  2. Melih Gökçek
  3. Melih Gökçek istifa

YORUM YAZ

  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ1 sa önce
    ÖHHÖ ÖHÖ... MELİH GİTTİ ŞİMDİ DE BİZ GİTTİK ŞİMDİ BİZE KİM ANKET YAPTIRACAK...ÖHÖM DE ÜHEM...GİDEN YAĞLI BALLI RANTLARA YANARIIIIIMMMMM
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Tabii ağlar bende olsam ağlarım. Cift tarafi kaymaklı kadayıf şey ekmek elden gittiği için ağlarım.Gariban olsa ağlayan üzülürüm.
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