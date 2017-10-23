Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gökçek'in istifa açıklaması sırasında Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceğini duyurduğu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan bir açıklama yaptı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:19
Gökçek'in istifa açıklaması sırasında Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu. Melih Gökçek istifa edeceği tarihi Twitter'dan duyurdu ve "İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." açıklamasında bulundu.

Gökçek'in istifasını duyurduğu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 18:19
  1. Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih
  2. Melih Gökçek
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • SelimSelim14 sa önce
    Bir takımın taraftarı olmak mı yoksa geleceğimizi belirleyen bir siyasi parti ve devlet mi sizin için daha önemli. GS liyim ama bu tür pislikleri içinden temizlemez ise anında silerim.

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  1. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  2. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
  3. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  4. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
  5. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
  6. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
  7. İngiltere'de skandal program
  8. Suriye'den flaş NATO açıklaması
  9. Budistler sokağa döküldü:..
  10. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup..
  12. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
  13. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
  14. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
  15. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
  16. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
  17. Hawking'in doktora tezi erişime..
  18. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
  19. Pos tefeciliğine darbe
  20. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…