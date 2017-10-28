Gökçek personele veda etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, belediyenin kapalı anons sisteminden yaptığı veda konuşmasında, personele hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara'yı inşa ettik. Bugün eğer Ankara modern bir şehir ise sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü borç biliyorum. Belki belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlar olmuştur, ondan dolayı hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun. Değerli arkadaşlar, çok güzel işler yaptık. Allah nasip ederse saat 14.00'te yapacağım basın toplantısında enine boyuna anlatacağım. Televizyonlarda izlersiniz inşallah. Tabii benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti. Biz de bu talebi kırmayarak, neden kırmadığımızı da çok net olarak televizyonlardan göreceksiniz, bundan mütevellit belediye başkanlığınızdan ayrılıyorum."

23 sene boyunca girdiği 5 seçimi de kazandığını belirten Gökçek, şunları kaydetti:

"Ama nasip bu kadarmış. İnşallah bundan sonraki hayatta da değişik yerlerde karşılaşmak nasip olur. İnşallah oralarda da görüşürüz. Teker teker ellerinizi sıkamadım kusura bakmayın ama sıkmış gibi kabul edin. Nasıl olsa bir yerlerde karşılaşırız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Hoş bir seda bırakabildiysek, ne mutlu diyorum ve size yaşamınızda ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve iyi günler olsun diyorum."