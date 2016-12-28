Cloudflare

Gökçek: İlk eroin fabrikasını CHP kurdu

A Haber ekranlarında yayınlanan Söz Teması programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eklenme: 28 Aralık 2016, 22:19
Bu haber 13.517 kez okundu
 
Etiketlerilk eroin fabrikasıchp eroinmelih gökçekchp
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Çirkin adam

Atatürk ve CHP dünyanın MAFYASI OLMUŞ bizimi haberimiz yok.....AKP DAHA NE GÜNEBEKLİYOR BİLMEM AMA CHP ÇOK İYİ YAPMIŞ.AFYON....OPIUM.....TIPDA KULLANINAN BİR NARKOZDUR.....UYUŞTURMAK İÇİN HER BİR DALDA KULLANILMAKTADIR.AKP CHP NIN MAFYALIK SİFATINA KISMANMASIN.

Cevapla

Fatih

Cehaletin ve hainligin partisinden ihanet ve alçaklíktan başka ne beklenebilir ki. Ítin işi havlamak, akrebinki sokmak chp ninki şerefsizlik.

Cevapla

Gercek Rizeli

Seni gidi "rizeli". Her seye de baliklama atliyorsun, tebrikler

Cevapla

Bozkurt

Rizeli buna inanıyonmu... Ne saygısız ne terbiyesiz ahlaksız insanlar sınız. Şu anki chp yi bende sevmiyorum ama ozaman ki CHP Atatürk dü tabi söz konusu yine Atatürk değilmi,Bizler Allaha inanmış ülkü nrferleriyiz. Atatürk bizimdir Atatürk Türkiyedir Atatürk Ergenekon dur Atatürk Kürşat ve 40 çerisidir, Atatürk Selçuklu dur, Atatürk osmanlı dır. Vahdettin denen İngiliz ...kaçarken Anadolu toprakları üzerinde istilacı devletler vardı. Bu vatanını bırakıp kaçtı savaşmadı, ama sizin sevmediğiniz Atatürk cepheden cepheye koştu, yurt verdi bize bu vatanı kurtarıp bizlere emanet etti. Niye gocunuyor sunuz Atatürk den NAPTI lannnn size mustafa Kemal Atatürk NAPTI lannnn söyleyin KÖPEKLERİN HAVLAMASI BOZKURTLAR GELİNCEYE KADAR DIR,

Cevapla

Misafir2 ümr.

Akıllı adamlarmış vesselam demekki dünyada böyle bir ihtiyaç vardı ve onlarda işi kurup dünyanın ileri ülkelerine ihraç etmişler. Napsalardı samanmı ithal etselerdi eroin sizin bildiğiniz gibi sadece uyuşturucu olarak kullanılmıyor. Cep telefonumu yspsalardı keşke...! ))

Cevapla

rizeli

normal bir durum bunlar icin .... nesepleri belli olmayanlardan baska ne beklenirki.babalarindan öteye gidilemeyenbir mirasin ürünleri bunlar.sorsaniz taptiginizin göklere cikardiginizindedesi kimpispis utanmadan kizarmadanedepsizce yüzüne bakarakhalaata ata zirvalayip dururler cünkü dedesi soyu belli olmayanlari c.kalede savastigimizingiliz gavurununbize biraktigimirasbu iste.SIMDI BU KEMALISTLER NE CEVAP VERECEKLER 1926 EROIN FABRIKASI KURANBIR KEMALIST ZIHNIYETI.PEKI BN SORUYORUM BIR GARAM EROIN BULANI BULUP ICERI ATIYONPEKI BU KISILER HALA NEDEN BAS TACI

Cevapla

Çeçen

Ulan kamal bi aklı başında kelam ette bizde sadaka verek.

Cevapla

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1…

61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik…

THY iptal olan seferlerTHY iptal olan seferler

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 2 yolcu uçağı,…

Mersin'de sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyorMersin'de sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

Mersin'de kentin ana yollarını basan sel suları nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin…

Ahmet Şık gözaltına alındıAhmet Şık gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındı. Şık, Twitter hesabından "Bir tweet’le…

İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'tan son dakika açıklaması!İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'tan son dakika açıklaması!

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Küçükçekmece, Halkalı,…

Teröre destek veren Özgür Gündem'in iki yazarı serbest kaldıTeröre destek veren Özgür Gündem'in iki yazarı serbest kaldı

Terör örgütü PKK'ya destek veren Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve…

Ehliyet sınav sonuçlarını MEB açıkladı! (2016-2017 MEB Ehliyet)Ehliyet sınav sonuçlarını MEB açıkladı! (2016-2017 MEB Ehliyet)

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. 17 Aralık Aralık'ta yapılan ehliyet sınav…

TBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldıTBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanı İsmail kahraman geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı