Gökçek: İlk eroin fabrikasını CHP kurdu

Atatürk ve CHP dünyanın MAFYASI OLMUŞ bizimi haberimiz yok.....AKP DAHA NE GÜNEBEKLİYOR BİLMEM AMA CHP ÇOK İYİ YAPMIŞ.AFYON....OPIUM.....TIPDA KULLANINAN BİR NARKOZDUR.....UYUŞTURMAK İÇİN HER BİR DALDA KULLANILMAKTADIR.AKP CHP NIN MAFYALIK SİFATINA KISMANMASIN.Cevapla
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Rizeli buna inanıyonmu... Ne saygısız ne terbiyesiz ahlaksız insanlar sınız. Şu anki chp yi bende sevmiyorum ama ozaman ki CHP Atatürk dü tabi söz konusu yine Atatürk değilmi,Bizler Allaha inanmış ülkü nrferleriyiz. Atatürk bizimdir Atatürk Türkiyedir Atatürk Ergenekon dur Atatürk Kürşat ve 40 çerisidir, Atatürk Selçuklu dur, Atatürk osmanlı dır. Vahdettin denen İngiliz ...kaçarken Anadolu toprakları üzerinde istilacı devletler vardı. Bu vatanını bırakıp kaçtı savaşmadı, ama sizin sevmediğiniz Atatürk cepheden cepheye koştu, yurt verdi bize bu vatanı kurtarıp bizlere emanet etti. Niye gocunuyor sunuz Atatürk den NAPTI lannnn size mustafa Kemal Atatürk NAPTI lannnn söyleyin KÖPEKLERİN HAVLAMASI BOZKURTLAR GELİNCEYE KADAR DIR,Cevapla
Akıllı adamlarmış vesselam demekki dünyada böyle bir ihtiyaç vardı ve onlarda işi kurup dünyanın ileri ülkelerine ihraç etmişler. Napsalardı samanmı ithal etselerdi eroin sizin bildiğiniz gibi sadece uyuşturucu olarak kullanılmıyor. Cep telefonumu yspsalardı keşke...! ))Cevapla
normal bir durum bunlar icin .... nesepleri belli olmayanlardan baska ne beklenirki.babalarindan öteye gidilemeyenbir mirasin ürünleri bunlar.sorsaniz taptiginizin göklere cikardiginizindedesi kimpispis utanmadan kizarmadanedepsizce yüzüne bakarakhalaata ata zirvalayip dururler cünkü dedesi soyu belli olmayanlari c.kalede savastigimizingiliz gavurununbize biraktigimirasbu iste.SIMDI BU KEMALISTLER NE CEVAP VERECEKLER 1926 EROIN FABRIKASI KURANBIR KEMALIST ZIHNIYETI.PEKI BN SORUYORUM BIR GARAM EROIN BULANI BULUP ICERI ATIYONPEKI BU KISILER HALA NEDEN BAS TACICevapla
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