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Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor

Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekmişti. Peki, Bülent Arınç yeniden aktif siyasete dönüyor mu?

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:47
Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor

Kanal D Haber’e konuşan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı açılışlarla ilgili olarak, “Hakkımızı iade etti. Partimle aidiyetimi kesmişlerdi, şu an partiyle olan aidiyetimiz de kuruldu.. 'Afyon'daki toplantıya da geleceksiniz, partinin kurucusu olarak da partide her zaman söz sahibi olacaksınız' dediler. Buna teşekkür ettim, Sayın Cumhurbaşkanımıza da. Aktif siyaset yapmamak üzerine bir kararım var. Şartlar ne getirir ne götürür farklı bir teklif olursa da ben bu kararımı onlara iletirim, sonra verilecek karar ne olur onu da birlikte görürüz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası öncesi eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la kameralar önündeki samimiyeti dikkat çekmişti.

Cami açılışında konuşan Erdoğan'ın "Özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması ki, isim babası da Bülent Arınç Bey'dir, teşekkür ederim" sözleri herkesi şaşırtmıştı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 00:47
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