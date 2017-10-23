Gökçek görüşmesinin ardından Erdoğan'dan açıklama

Akşam saatlerinde Melih Gökçek ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası, Twitter'dan görev değişimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gündüz yaptığı konuşmadan alıntılardan oluşan mesajların, Melih Gökçek'in de istifa edeceği tarihi açıkladığı dakikalara denk gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan tweetlerinde şunları ifade etti:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."