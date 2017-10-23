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Gökçek görüşmesinin ardından Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek ile görüşmesinin ardından Twitter'da görev değişimlerine ilişkin kritik mesajlar verdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:10
Gökçek görüşmesinin ardından Erdoğan'dan açıklama

Akşam saatlerinde Melih Gökçek ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası, Twitter'dan görev değişimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gündüz yaptığı konuşmadan alıntılardan oluşan mesajların, Melih Gökçek'in de istifa edeceği tarihi açıkladığı dakikalara denk gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan tweetlerinde şunları ifade etti:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 20:10
  1. erdoğan
  2. melih gökçek
  • Hüsamettin ÇıngarHüsamettin Çıngar10 sa önce
    Bravooooo
  • Ahmet dmrcAhmet dmrc13 sa önce
    Bunu birakda biz Ak partililer dusunsun.Sen kendi pesinden giitigine bak.Bak bugun Gine Baskani Siyledu Reisin etrafinda toplaanalim diye.Anlayana tabi.selamlar
  • bilalbilal13 sa önce
    bu değişim yeni bir enerji katacak ,ankarada resmen yıllardır dediğim dedik,öğrenciler otobüs ücretlerinden şikayetçi çok kişininde bedava biniş kartları var,çileyi öğrenci çekiyor
  • AtknAtkn13 sa önce
    Bu belediye başkanlarının hiçbirini zerre kadar sevmiyorum. Ama madem metal yorgunluğu yüzünden değişim yapıcaktınız niye bu adamları 2-3 sene önce aday gösterdiniz? En azından 1- 2 yıl bekleyin yeni seçimlerde aday gösyermeyin. Bence fetö şüphesiyle yapıyo olabilir ne tesadüf geçen yıl darbe girişimi oldu bu yıl partide değişim.
  • VatandasVatandas14 sa önce
    Gencler oldu gencler bitti.yaptigiz sacma sapan zamlardan vergilerden millet gecim derdine dusmus.siz genclerden bahsediyosunuz.yaptiginiz politikayada sizede baslayacam ha.vatandasin kanini eme eme somurdunuz yeter ya.boyle adaletsizlik olmaz adaletiniz kalkinmaniz yere batsin....
  • FecrFecr14 sa önce
    belediye başkanını halk seçmez,parti seçer.Siz de gidip partiye oy atarsınız.Anladınız inşaallah
  • faikfaik14 sa önce
    Varmı senin adayın ? Yani reis in yerini dolduracak
  • Sami Kiper Sami Kiper 14 sa önce
    Cumhurbaşkanı öyle birşey istemez, demokrasiyi, ve halka hizmeti içselleştirmemiz lazım.
  • SeçmenSeçmen14 sa önce
    @ilker. Biz Belediye Başkanı sSeçimlerinde direk Melihi seçtik, AKPyi değil. Peki bizim verdiğimiz oya ne oldu? Bizim oyumuzu yok sayıyor Reis. Artık seçimleri sonlandıralım her şeye Reis karar versin!
  • UfukUfuk15 sa önce
    Cumhurbaşkanının görevden alma yetkisi yok Genel başkan olarak "Ayrilmaniz partimız ve ülkemiz için daha hayırlı olur " diyorTercih yine seçmen iradesiyle seçilen Başkanlara ait.
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