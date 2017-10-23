Gökçek görüşmesinin ardından Erdoğan'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek ile görüşmesinin ardından Twitter'da görev değişimlerine ilişkin kritik mesajlar verdi.23 Ekim 2017 Pazartesi 20:10
Akşam saatlerinde Melih Gökçek ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası, Twitter'dan görev değişimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gündüz yaptığı konuşmadan alıntılardan oluşan mesajların, Melih Gökçek'in de istifa edeceği tarihi açıkladığı dakikalara denk gelmesi dikkat çekti.
Erdoğan tweetlerinde şunları ifade etti:
"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.
Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.
Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.
Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."
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Hüsamettin Çıngar10 sa önce Bravooooo Ahmet dmrc13 sa önce Bunu birakda biz Ak partililer dusunsun.Sen kendi pesinden giitigine bak.Bak bugun Gine Baskani Siyledu Reisin etrafinda toplaanalim diye.Anlayana tabi.selamlar bilal13 sa önce bu değişim yeni bir enerji katacak ,ankarada resmen yıllardır dediğim dedik,öğrenciler otobüs ücretlerinden şikayetçi çok kişininde bedava biniş kartları var,çileyi öğrenci çekiyor Atkn13 sa önce Bu belediye başkanlarının hiçbirini zerre kadar sevmiyorum. Ama madem metal yorgunluğu yüzünden değişim yapıcaktınız niye bu adamları 2-3 sene önce aday gösterdiniz? En azından 1- 2 yıl bekleyin yeni seçimlerde aday gösyermeyin. Bence fetö şüphesiyle yapıyo olabilir ne tesadüf geçen yıl darbe girişimi oldu bu yıl partide değişim. Vatandas14 sa önce Gencler oldu gencler bitti.yaptigiz sacma sapan zamlardan vergilerden millet gecim derdine dusmus.siz genclerden bahsediyosunuz.yaptiginiz politikayada sizede baslayacam ha.vatandasin kanini eme eme somurdunuz yeter ya.boyle adaletsizlik olmaz adaletiniz kalkinmaniz yere batsin.... Fecr14 sa önce belediye başkanını halk seçmez,parti seçer.Siz de gidip partiye oy atarsınız.Anladınız inşaallah faik14 sa önce Varmı senin adayın ? Yani reis in yerini dolduracak Sami Kiper 14 sa önce Cumhurbaşkanı öyle birşey istemez, demokrasiyi, ve halka hizmeti içselleştirmemiz lazım. Seçmen14 sa önce @ilker. Biz Belediye Başkanı sSeçimlerinde direk Melihi seçtik, AKPyi değil. Peki bizim verdiğimiz oya ne oldu? Bizim oyumuzu yok sayıyor Reis. Artık seçimleri sonlandıralım her şeye Reis karar versin! Ufuk15 sa önce Cumhurbaşkanının görevden alma yetkisi yok Genel başkan olarak "Ayrilmaniz partimız ve ülkemiz için daha hayırlı olur " diyorTercih yine seçmen iradesiyle seçilen Başkanlara ait.